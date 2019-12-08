شاهد: مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشر صورة ومعلومات جديدة عن الطالب السعودي منفذ هجوم فلوريدا

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية (FBI)، اليوم الأحد، أول صورة لمنفذ عملية إطلاق النار في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، السعودي، محمد الشمراني.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الشمراني برتبة ملازم ثاني في سلاح الجو السعودي ويبلغ من العمر 21 عاما وكان طالبا طيارا في القاعدة.

وطلب مكتب التحقيقات من أي شخص لديه معلومات عن أنشطة الشمراني بالاتصال، مؤكدا أنه لا توجد تهديدات حقيقية على المجتمع في محيط القاعدة الجوية الأمريكية.

وأسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي محمد سعيد الشمراني.