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تطور جديد في واقعة اختفاء شاب في ظروف غامضة بجدة

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أعلنت أسرة الشاب المفقود منذ أكثر من أسبوعين من سكان مركز “عسفان” بجدة، العثور عليه في الرياض.

وكانت أسرة الشاب بندر بن محمد رميح البشري، قد وجهت استغاثةٍ بمواصفات ابنها وما يرتديه وقت اختفائه مناشدةً بمساعدتها بالبحث والعثور عليه، وفقاً لسبق.
وأكدت الأسرة اليوم، الأحد، العثور على نجلها في إحدى الشقق المفروشة بمنطقة الرياض، مشددةً على أنها لا تزال في الطريق إلى هناك للاطمئنان عليه ومعرفة تفاصيل الواقعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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