توفيت مبتعثة سعودية بالولايات المتحدة، وذلك قبل يوم من موعد تسلمها شهادة الدكتوراه من إحدى جامعات ولاية سان دييغو الأمريكية. وكشفت مصادر، أن المبتعثة مها مونس العنزي تُوفيت إثر إصابتها بنوبة قلبية، فيما جرى نقل جثمانها من لوس أنجلوس لدفنها في حفر الباطن.

وشيعت جثمان المبتعثة بعد صلاة عصر أمس (السبت) في جامع الشريع، حيث تم دفنها في مقبرة الشهداء.

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كانت هذه تفاصيل خبر مبتعثة سعودية في أمريكا تفارق الحياة قبل يوم من تسلمها الدكتوراه.. والكشف عن سبب الوفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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