توظيف أول مريض نفسي بعد استقرار حالته

نجح مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض في توظيف أول حالة لمريض نفسي بعد تحسن حالته واستقرارها، وذلك بالتعاون مع برنامج “توافق” التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وكان المريض يعاني أعراضاً نفسية منذ مطلع 2017م، بعد إدمانه الألعاب الإلكترونية، فيما قامت أسرته بعرضه على المجمع وبالكشف عليه اتضح معاناته من مرض الفصام، حيث تم وضع برنامج علاجي وتأهيلي متكامل له حتى استقرت حالته النفسية، وتم توظيفه بعد التأكد من حالته الصحية.

ويعد توظيف المجمع للمريض كأول منشأة صحية نفسية تسهم في توظيف أحد مستفيديها، وذلك بعد تحسن حالته النفسية واستقرارها، وبعد جهود ودعم قدمته أسرته، تمكن المريض من التغلب على مرضه النفسي بشكل كبير، ما سمح له بالعمل في إحدى الجهات بالتعاون مع البرنامج.