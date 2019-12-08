السعودية اليوم / جامعة الدول العربية تؤكد دعمها للجهود الرامية لمناهضة العنف ضد المرأة



القاهرة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

أكدت الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، دعم الجامعة العربية للجهود الرامية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت: "أبو غزالة" في كلمتها خلال الاحتفالية التي أقامتها الجامعة العربية بمناسبة حملة الـ "16" التي أطلقتها الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر الماضي وتستمر حتى 10 ديسمبر لمناهضة العنف ضد المرأة: إن الجامعة العربية تعمل على وضع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستعرض على لجنة المرأة العربية التي ستعقد في المملكة العربية

واستعرضت عددًا من الإنجازات التي حققتها الدول العربية في مجال حقوق المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة، موضحة أن مناهضة العنف ضد المرأة هو من ضمن أولويات المنطقة العربية بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات.

وشددت "أبو غزالة" على أن الجامعة العربية تسعى إلى تبني إستراتيجيات تعزز خلق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق المرأة، منوّهة إلى تبني الجامعة العربية لإعلان القاهرة للمرأة العربية، وخطة العمل لحماية المرأة – إستراتيجية الأمن والسلام، والعمل على إنشاء الشبكة العربية لوسيطات السلام كآلية إقليمية لإشراك المرأة العربية في جهود إحلال السلام.

من جانبه قال المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية معز دريد في كلمته: "نسعى لحث الدول العربية على التوقيع على اتفاقية إقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تعمل عليها الجامعة العربية"، مشيرًا إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنظم العديد من الدورات التدريبية على إنفاذ التشريعات الرامية لحماية المرأة من العنف.

من جهتها عدّت نائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان فريدريكا ماير في كلمتها، العنف ضد المرأة انتهاك أساسي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يحتاج إلى جهود كبيرة لمواجهته.

وأوضحت المسؤولة الأممية, أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التزمت بمناهضة العنف ضد المرأة والتصدي لجميع الممارسات وتحقيق تقدم كبير في هذا الصدد بحلول عام 2030، مبينة أن عدد ضحايا العنف ضد النساء في العالم يبلغ نحو 2.5 مليار امرأة، وأن العنف ضد المرأة يسبب وَفَيَات أكثر من الحروب الأهلية والانتحار.

// انتهى //

16:44ت م

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القاهرة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأكدت الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، دعم الجامعة العربية للجهود الرامية لمناهضة العنف ضد المرأة.وقالت: "أبو غزالة" في كلمتها خلال الاحتفالية التي أقامتها الجامعة العربية بمناسبة حملة الـ "16" التي أطلقتها الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر الماضي وتستمر حتى 10 ديسمبر لمناهضة العنف ضد المرأة: إن الجامعة العربية تعمل على وضع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستعرض على لجنة المرأة العربية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية في فبراير المقبل.واستعرضت عددًا من الإنجازات التي حققتها الدول العربية في مجال حقوق المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة، موضحة أن مناهضة العنف ضد المرأة هو من ضمن أولويات المنطقة العربية بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات.وشددت "أبو غزالة" على أن الجامعة العربية تسعى إلى تبني إستراتيجيات تعزز خلق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق المرأة، منوّهة إلى تبني الجامعة العربية لإعلان القاهرة للمرأة العربية، وخطة العمل لحماية المرأة – إستراتيجية الأمن والسلام، والعمل على إنشاء الشبكة العربية لوسيطات السلام كآلية إقليمية لإشراك المرأة العربية في جهود إحلال السلام.من جانبه قال المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية معز دريد في كلمته: "نسعى لحث الدول العربية على التوقيع على اتفاقية إقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تعمل عليها الجامعة العربية"، مشيرًا إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنظم العديد من الدورات التدريبية على إنفاذ التشريعات الرامية لحماية المرأة من العنف.من جهتها عدّت نائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان فريدريكا ماير في كلمتها، العنف ضد المرأة انتهاك أساسي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يحتاج إلى جهود كبيرة لمواجهته.وأوضحت المسؤولة الأممية, أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التزمت بمناهضة العنف ضد المرأة والتصدي لجميع الممارسات وتحقيق تقدم كبير في هذا الصدد بحلول عام 2030، مبينة أن عدد ضحايا العنف ضد النساء في العالم يبلغ نحو 2.5 مليار امرأة، وأن العنف ضد المرأة يسبب وَفَيَات أكثر من الحروب الأهلية والانتحار.// انتهى //16:44ت م0167

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.