السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة



الرياض 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 8 ديسمبر 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الفضاء.

// انتهى //

16:25ت م

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الرياض 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 8 ديسمبر 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، في الرياض اليوم، السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت.وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الفضاء.// انتهى //16:25ت م0159

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