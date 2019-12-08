السعودية اليوم / سمو أمير نجران يتسلّم التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي لحج 1440هـ / 2019م



نجران 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

تسلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحج ١٤٤٠هـ / ٢٠١٩م، قدمه مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

واطلع سموه على ما استحدثته الرئاسة في موسم الحج الأخير، بزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية، وربط خدماتها المتعددة في جميع المواقع من خلال التقنية، تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما قدمته الهيئة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن والعناية بهم، في ظل رعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, معربًا عن فخره بالرجال الصادقين المخلصين الذين نذروا أنفسهم لخدمة الدين، ثم الامتثال لأمر الملك في خدمة الشريعة، وحراسة الفضيلة، ونشر الخير والمعروف.

// انتهى //

16:18ت م

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