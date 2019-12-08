السعودية اليوم / المديرة العامة لوكالة الأنباء الألبانية تزور مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون وقناة الإخبارية بالرياض



الرياض 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 08 ديسمبر 2019م واس

زارت المديرة العامة لوكالة الأنباء الألبانية أرميلا كراسنيتشي اليوم، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بالرياض، وذلك ضمن زيارتها الحالية للمملكة.

واطلعت كراسنيتشي خلال الزيارة، على قنوات التلفزيون السعودي، والاستوديوهات المجهزة بأحداث التقنيات وغرفة التحكم الرئيسية.

كما زارت مقر قناة الإخبارية، واستمعت إلى شرح عن آلية عمل القناة، واطلعت على ما تحتويه من استديوهات وأجهزة تقنية حديثة.

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16:16ت م

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