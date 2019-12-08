السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة



عرعر 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس كتابة العدل بالمنطقة منيف بن سالم الديدب, يرافقه عدد من كتاب العدل في المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم تقرير عن أهم أعمال كتابة العدل.

واستعرض سموه خلال الاستقبال كتابة العدل المتنقلة وهي أحد مبادرات وزارة العدل لبرنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى خدمة كبار السن والمرضى المنومين في المستشفيات ونزلاء دور الملاحظة، وخدمة الجهات الحكومية في مقراتهم تسهيلًا عليهم وارتقاء بمستوى الرضى عن الخدمات، حاثا على تقديم الخدمة للمستفيدين بالوقت المناسب وبالجودة العالية.

واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى نبذة عن سير العمل في كتابة العدل، مطلعاً على الأعمال التي تقدمها الجهات العدلية في المنطقة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمواطنات.

وثمن سموه الجهود التي تبذلها وزارة العدل لخدمة المواطنين والحرص على راحتهم وإنجاز المعاملات في وقت وجيز عبر خدماتها الإلكترونية التي شهدت تطويراً نوعياً لوصول المستخدمين وتعاملهم مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع, وذلك في ظل الدعم غير المحدود من القيادة.

من جهته أعرب الديدب, عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي المنطقة.

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16:15ت م

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