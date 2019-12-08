السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية الفرعية



محايل 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

رأس محافظ محايل رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة, بحضور أعضاء اللجنة, وذلك بمقر صالة الاجتماعات بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المقترحات المقدمة لتفعيل مهرجان محايل الشتوي الذي يقام في نسخته الـ 13.

وناقش الفلقي الأفكار التطويرية للمهرجان القابلة للتطبيق، والفعاليات وشعار المهرجان للعام الحالي.

وأكد المحافظ المكلف ضرورة إقامة هذا المهرجان ، خاصة وأن محايل تُعد من أهم المحافظات التي تشهد تدفق العديد من الزوار خلال فصل الشتاء فضلاً عن الحركة الشرائية التي تشهدها المحافظة.

وأفاد أن المهرجان الشتوي سيشهد عدداً من البرامج والفعاليات منها فنية وتشكيلية وأنشطة ترفيهية وندوات وأمسيات ثقافية، ومعارض تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إلى جانب أنشطة رياضية وكشفية، وفقرات شبابية، وعروض للفلكور الشعبي، وبرامج التوعية والإرشاد التي تشارك فيها بعض الإدارات الخدمية والأمنية، كالتعليم والهلال الأحمر والدفاع المدني والمياه والزراعة، وجامعة الملك خالد وغيرها.

وأشار الفلقي إلى أن المحافظة ستنظم ورشة عمل خاصة بمهرجان محايل الشتوي مساء الثلاثاء القادم بمركز البلدية الحضاري لمناقشة المقترحات والأفكار التي يقدمها أبناء المحافظة من الشباب والشابات للمهرجان.

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16:14ت م

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