

لندن 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

حذر مكتب الأرصاد الجوي البريطاني من قدوم عواصف قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم,ساعة إلى المناطق الساحلية لمقاطعة ويلز.

وأصدر مكتب الأرصاد تحذيراً من الدرجة الثانية من موجة العواصف التي تبدأ مساء اليوم وحتى مساء غد, متوقعًا أن تأثر على حركة السير والمواصلات مع انقطاع جزئي للتيار الكهربائي خصوصاً في المناطق الجنوبية والغربية من المقاطعة.

// انتهى //

16:02ت م

0140





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأرصاد الجوية البريطانية تحذر من عواصف قوية تضرب سواحل ويلز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.