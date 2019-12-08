شكرا لقرائتكم خبر عن %75 نسبة رضا المسافرين في مطار الدمام خلال «نوفمبر» والان نبدء بالتفاصيل
وواصل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صعوده في ارتفاع نسبة الرضا خلال الشهور الماضية حيث وصلت في شهر نوفمبر إلى 68% بنسبة نمو وصلت إلى 4% عن شهر أكتوبر الماضي، وسجل كلاً من الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، انخفاضاً في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة قياساً بشهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت النسبة في مطار الملك خالد الدولي خلال شهر نوفمبر 79%، بينما وصلت النسبة في مطار الملك فهد الدولي إلى 76%، بينما جاءت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال شهر نوفمبر الماضي عند 79%.
كانت هذه تفاصيل خبر %75 نسبة رضا المسافرين في مطار الدمام خلال «نوفمبر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.