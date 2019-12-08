شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة استقبال مدينة الملك سعود الطبية لحالات بسبب «الدخان الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

قالت مدينة الملك سعود الطبية، أنها تابعت ما تم نشره عبر "تويتر" حول دخول حالات بسبب الدخان الجديد؛ وعليه توضح أن الحالات التي تم تنويمها، لديها عوامل خطورة الإصابة بجلطات القلب ولم يثبت أنها بسبب الدخان الجديد. وأكدت المدينة أن التدخين مسبب رئيسي للإصابات بالجلطات وأمراض القلب.

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