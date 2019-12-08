شكرا لقرائتكم خبر عن اختناق 9 من عائلة واحدة بسبب إشعال الفحم للتدفئة في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أنقذت فرق الهلال الأحمر بمنطقة تبوك عائلة تعرضت للاختناق نتيجة استنشاقهم لأول أكسيد الكربون الناتج عن إشعال الفحم داخل المنزل.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نبيل العنزي أن غرف العمليات تلقت الليلة الماضية بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتعرض أسرته للاختناق، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ وعند وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث تبين وجود تسع إصابات بالموقع من عائلة واحدة، نقلهم لمستشفى الملك خالد المدني، الذي بدوره قدم الإسعافات اللازمة لهم، وبين أن جميع حالات أفراد الأسرة مستقرة.

ودعا العنزي المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص في ما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل تجنباً لأي طارئ لا قدر الله.