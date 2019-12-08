، طوارئ بمستشفى محايل عقب تسمم غذائي ضرب العشرات.. إغلاق للمطعم وتحليل للعينات ،

محمد بن مسعود - الدمام - الغامدي لـ"الخليج 365": سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ظهور نتائج العينات التي تم سحبها

أصيب عشرات المواطنين بمركز بحر أبو سكينة بحالات تسمم بعد تناولهم وجبات من أحد المطاعم فيما استنفر مستشفى محايل طواقمه الطبية والفنية للتعامل مع الحالات التي وصلت للطوارئ.



ومن جهتها باشرت الجهات الأمنية والبلدية المطعم وعملت على إغلاقه وإيقاف العاملين به.



وقال رئيس بلدية بحر أبو سكينة المهندس نايف الغامدي لـ"الخليج 365": باشرت البلدية المطعم واتخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وسحب عينات من المأكولات والمواد المستخدمة في تحضيرها تمهيدًا لفحصها مخبريًا وإغلاق المطعم، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ظهور نتائج العينات التي تم سحبها واكتمال إجراءات التحقيق من قبل الجهات الأمنية.مستشفى محايل العام تسمم غذائي