، "الهلال الأحمر بحائل" يتفاعل مع اليوم العالمي للتطوع بعدة مبادرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظم فريق التطوع بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل مبادرة "كسوة الشتاء" ومبادرة "السلة الغذائية" في محافظة بقعاء امتدادًا للمبادرات التي قامت بها الهيئة خلال الاحتفال باليوم العالمي للتطوع الذي انطلق يوم الخميس الماضي، وذلك تعزيزًا لدور هيئة الهلال الأحمر السعودي المجتمعي وتكريساً لرسالة التطوع في مشاركة المجتمع بمثل هذه المناسبات.

وشارك المتطوعون والمتطوعات في توزيع 120 حقيبة في أماكن العمل للعديد من العمال وقائدي الشاحنات، وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً لدور الهيئة المجتمعي، وتكريس رسالة التطوع في مثل هذه المناسبات.

وأشار مدير إدارة الاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال، سلطان البراهيم، إلى أن الفرع خلال احتفاله باليوم العالمي للتطوع لعام ٢٠١٩ الذي امتد على مدى ثلاثة أيام، نظم معرضًا توعويًا وبعض البرامج والمبادرات. وقد تضمنت آخر برامج هذه الاحتفالية تنفيذ مبادرة "معكم"، حيث زار المتطوعون والمتطوعات عددًا كبيرًا من المرضى والمريضات المنومين بمستشفى الملك خالد بحائل قدمت لهم بوكيهات الورد والهدايا مع التمنيات لهم بالشفاء العاجل، كما نفذت المتطوعات مبادرة "هدية مولود" بتقديم هدية لجميع المواليد بقسم الأطفال بمستشفى النساء والولادة بحائل ونفذن في نفس الوقت مبادرة "فرحة طفل" قدم فيها المتطوعات ورودًا وهدايا للأطفال المنومين في المستشفى بهذه المناسبة.

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الهلال الأحمر بحائل هيئة الهلال الأحمر السعودي