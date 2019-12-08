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خلل قد يسرب الوقود.. "التجارة" تستدعي 413 سيارة تويوتا

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محمد بن مسعود - الدمام - مشكلة في تثبيت الأنبوب قد تنتهي بتوقف المحرك عن العمل

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن #استدعاء 413 مركبة تويوتا "Hilux / Hiace" (ديزل) 2019؛ لخلل في تثبيت أنبوب الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود، وتوقف المحرك عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لاستبدال أنبوب الوقود مجاناً.

خلل قد يسرب الوقود..

وزارة التجارة والاستثمار استدعاء تويوتا

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 03:17 PM

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مشكلة في تثبيت الأنبوب قد تنتهي بتوقف المحرك عن العمل

خلل قد يسرب الوقود.. "التجارة" تستدعي 413 سيارة تويوتا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن #استدعاء 413 مركبة تويوتا "Hilux / Hiace" (ديزل) 2019؛ لخلل في تثبيت أنبوب الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود، وتوقف المحرك عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لاستبدال أنبوب الوقود مجاناً.

الكلمات المفتاحية

، خلل قد يسرب الوقود.. "التجارة" تستدعي 413 سيارة تويوتا ،
المصدر : الخليج 365

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