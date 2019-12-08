، العقيق.. حادث سير يصرع شاباً وينقل الآخر للمستشفى ،

محمد بن مسعود - الدمام - لقي شاب في العشرينات مصرعه وأصيب آخر بإصابات بليغة؛ نتيجة حادث انقلاب تعرض له الشابان صباح اليوم في العقيق.

وبحسب مصادر" الخليج 365" فإن الحادث وقع صباح اليوم، عندما ورد بلاغ للجهات ذات العلاقة، والتي باشرت الحادث، واتضح أنه عبارة عن انقلاب مركبة تقل راكبين في العقد الثاني من العمر.

وبحسب المصدر، فإن أحد المصابين في الحادث توفي فوراً، فيما نُقِل الشخص الآخر للمستشفى، ويعاني إصابات بليغة وفي حالة حرجة جداً.الباحة العقيق حادث انقلاب