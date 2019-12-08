- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - لقي شاب في العشرينات مصرعه وأصيب آخر بإصابات بليغة؛ نتيجة حادث انقلاب تعرض له الشابان صباح اليوم في العقيق.
وبحسب مصادر" الخليج 365" فإن الحادث وقع صباح اليوم، عندما ورد بلاغ للجهات ذات العلاقة، والتي باشرت الحادث، واتضح أنه عبارة عن انقلاب مركبة تقل راكبين في العقد الثاني من العمر.
وبحسب المصدر، فإن أحد المصابين في الحادث توفي فوراً، فيما نُقِل الشخص الآخر للمستشفى، ويعاني إصابات بليغة وفي حالة حرجة جداً.الباحة العقيق حادث انقلاب
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 03:20 PM
لقي شاب في العشرينات مصرعه وأصيب آخر بإصابات بليغة؛ نتيجة حادث انقلاب تعرض له الشابان صباح اليوم في العقيق.
وبحسب مصادر" الخليج 365" فإن الحادث وقع صباح اليوم، عندما ورد بلاغ للجهات ذات العلاقة، والتي باشرت الحادث، واتضح أنه عبارة عن انقلاب مركبة تقل راكبين في العقد الثاني من العمر.
وبحسب المصدر، فإن أحد المصابين في الحادث توفي فوراً، فيما نُقِل الشخص الآخر للمستشفى، ويعاني إصابات بليغة وفي حالة حرجة جداً.
، العقيق.. حادث سير يصرع شاباً وينقل الآخر للمستشفى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر العقيق.. حادث سير يصرع شاباً وينقل الآخر للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.