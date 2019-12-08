، للمساهمة في التوطين.. تخريج الدفعة الثانية من شركة "أسترازينكا" للأدوية ،

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قام مدير شركة "أسترازينكا" للأدوية في السعودية فهد العتيبي بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي كليات الصيدلة.
وقال: تحرص الشركة على توظيف ذوي الكفاءة من أبناء الوطن وترسيخ توجهات الدولة في سبيل توظيف الكوادر السعودية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف: يأتي ذلك في إطار السعي المستمر لشركة "أسترازينكا" السعودية وحرصها دوماً على توظيف ذوي الكفاءة من أبناء هذا الوطن الغالي، وتفعيل البرامج الخاصة بذلك في جذب المواهب ولفت انتباههم إلى شركات الأدوية، وتضافراً للجهود بين توجهات الدولة -حفظها الله- والقطاع الخاص.
وتابع: نسعد بأننا في "أسترازينكا" ننظم برنامجاً تدريبياً لتأهيل خريجي وخريجات كليات الصيدلة وتزويدهم بجميع القدرات والمهارات المطلوبة؛ ليكونوا قادرين على العمل مع كبرى شركات الأدوية العالمية، وذلك بناءً على الأنظمة والقوانين التي صدرت من قبل وزارة الصحة والتي تقتضي بسعودة وظائف الدعاية الطبية.
وقال: في هذا البرنامج يحصل المتدرب على فرصة التدريب العملي وعلى رأس العمل لمدة 3 أشهر يتخللها بعض التدريب النظري الأساسي، وسوف يكونون ملمّين بجميع المهارات والمعارف المطلوبة.
كما سنساهم بتجهيزهم للعمل سواءً لدينا أو لدى شركات الأدوية الصديقة بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي بنجاح، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تسريع عملية توطين وسعودة هذا القطاع؛ تماشياً وتضافراً للجهود بين القطاع الخاص وخطط السعودة والتنمية لهذا القطاع.
الجدير بالذكر بأن شركة "أسترازينكا" قامت بتنظيم نفس البرنامج التدريبي في مدينة جدة في شهر فبراير من هذا العام، وبالتعاون مع كليات الصيدلة في جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى، ومؤخراً تم الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية في مدينة الرياض، وبالتعاون مع كليات الصيدلة في جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
شركة أسترازينكا للأدوية تأهيل خريجي كليات الصيدلة
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 03:12 PM
تماشياً وتضافراً للجهود بين القطاع الخاص وخطط السعودة والتنمية للقطاعللمساهمة في التوطين.. تخريج الدفعة الثانية من شركة "أسترازينكا" للأدوية
قام مدير شركة "أسترازينكا" للأدوية في السعودية فهد العتيبي بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي كليات الصيدلة.
وقال: تحرص الشركة على توظيف ذوي الكفاءة من أبناء الوطن وترسيخ توجهات الدولة في سبيل توظيف الكوادر السعودية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف: يأتي ذلك في إطار السعي المستمر لشركة "أسترازينكا" السعودية وحرصها دوماً على توظيف ذوي الكفاءة من أبناء هذا الوطن الغالي، وتفعيل البرامج الخاصة بذلك في جذب المواهب ولفت انتباههم إلى شركات الأدوية، وتضافراً للجهود بين توجهات الدولة -حفظها الله- والقطاع الخاص.
وتابع: نسعد بأننا في "أسترازينكا" ننظم برنامجاً تدريبياً لتأهيل خريجي وخريجات كليات الصيدلة وتزويدهم بجميع القدرات والمهارات المطلوبة؛ ليكونوا قادرين على العمل مع كبرى شركات الأدوية العالمية، وذلك بناءً على الأنظمة والقوانين التي صدرت من قبل وزارة الصحة والتي تقتضي بسعودة وظائف الدعاية الطبية.
وقال: في هذا البرنامج يحصل المتدرب على فرصة التدريب العملي وعلى رأس العمل لمدة 3 أشهر يتخللها بعض التدريب النظري الأساسي، وسوف يكونون ملمّين بجميع المهارات والمعارف المطلوبة.
كما سنساهم بتجهيزهم للعمل سواءً لدينا أو لدى شركات الأدوية الصديقة بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي بنجاح، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تسريع عملية توطين وسعودة هذا القطاع؛ تماشياً وتضافراً للجهود بين القطاع الخاص وخطط السعودة والتنمية لهذا القطاع.
الجدير بالذكر بأن شركة "أسترازينكا" قامت بتنظيم نفس البرنامج التدريبي في مدينة جدة في شهر فبراير من هذا العام، وبالتعاون مع كليات الصيدلة في جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى، ومؤخراً تم الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية في مدينة الرياض، وبالتعاون مع كليات الصيدلة في جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
، للمساهمة في التوطين.. تخريج الدفعة الثانية من شركة "أسترازينكا" للأدوية ،
المصدر : الخليج 365
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