السعودية اليوم / مجلس إدارة "الغذاء والدواء" يستعرض خطة الهيئة 2020م



الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء اجتماعه الـ22 برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالرياض اليوم.

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على نتائج أداء مبادرات التحول الوطني، وعلى تقرير أداء الخطة الاستراتيجية للربع الثالث من العام 2019م، واستعراض خطة الهيئة 2020م، وخطة افتتاح مكاتب للهيئة في مختلف مناطق المملكة، وبعض الموضوعات المدرجة بجدول بنود الاجتماع.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وهم معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ومعالي محافظ الهيئة

// انتهى //

15:47ت م

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الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء اجتماعه الـ22 برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالرياض اليوم.وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على نتائج أداء مبادرات التحول الوطني، وعلى تقرير أداء الخطة الاستراتيجية للربع الثالث من العام 2019م، واستعراض خطة الهيئة 2020م، وخطة افتتاح مكاتب للهيئة في مختلف مناطق المملكة، وبعض الموضوعات المدرجة بجدول بنود الاجتماع.حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وهم معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية المهندس سليمان البطحي، ووكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لميزان المدفوعات الدكتور عبدالرحمن القرطاس، ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس نزار الحريري، وممثلو مجلس الغرف السعودية في عضوية مجلس الإدارة، سعادة الدكتور ياسر العبيداء، وفهد الخلف، والمهندس عبدالعزيز البابطين والمهندس خالد المتعب والمتخصصون في عضوية المجلس الدكتور فهد الجنوبي، والدكتور صلاح العيد.// انتهى //15:47ت م0130

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