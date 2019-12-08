السعودية اليوم / جامعة عفت تشغل ثاني محطة للطاقة الشمسية



جدة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

نفذت جامعة عفت اختبارات خارجية واسعة النطاق لقياس قدرة الألواح الشمسية المصممة للظروف الصحراوية ،كثاني محطة للطاقة الشمسية يتم تشغيلها في الكلية , بالتعاون مع عدة شركات محلية وعالمية.

ويتم حالياً رصد واختبار 60 من الألواح الشمسية الصحراوية المثبتة على أسطح أحد المباني في جامعة عفت ، ويتم اختبار مواد وتصميم الألواح الشمسية بما يتوافق مع الظروف الصحراوية من ناحية الأشعة فوق البنفسجية ومقاومة الرمال ودرجات الحرارة المرتفعة.

وتتميز هذه الألواح الشمسية بعدة خصائص ، منها : تغطي هذه الألواح الشمسية طبقة عازلة خاصة تقلل من التلوث ، ويتم مقارنتها بالألواح الشمسية بدون هذه الطبقة العازلة ، ويساعد التصميم الخاص للألواح الشمسية على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس وزيادة الطاقة الشمسية الناتجة دون ضرر على الألواح ، وتشتمل الألواح الشمسية على زجاج أمامي وخلفي بدون إطارات لدعم مدة الصلاحية للألواح الشمسية .

من جانبها قالت رئيسة جامعة عفت الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل، أن الجامعة أقامت في الموقع حقل اختبار متعدد الاستخدامات , يشتمل على تركيب متصل بالشبكة يدعمه أجهزة قياس خاصة وأجهزة قياس الألواح الشمسية وجمع البيانات , مشيرة إلى أن الجامعة أطلقت محطة وبرنامج الطاقة الشمسية للمرة الثانية ليكون منصة لتدريب الطلاب والباحثين على تصميم مشاريع الطاقة الشمسية على أرض الواقع ، إلى جانب تشغيلها وصيانتها.

// انتهى //

15:42ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.