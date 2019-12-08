السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل وزير التعليم



المدينة المنورة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومدير تعليم المنطقة ناصر العبدالكريم، وعددا من مسؤولي الوزارة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض المشروعات التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في منطقة المدينة المنورة الهادفة لتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات المنطقة من المشروعات, وبحث إمكانية تطوير فروع الجامعات في عدد من المحافظات التابعة للمنطقة والموضوعات المرتبطة بمستوى الأداء التعليمي، ورفع مستوى الخدمات التعليمية بمنطقة المدينة المنورة.

// انتهى //

15:37ت م

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