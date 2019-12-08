السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون تابعتي لجائزة القصيم للتميز مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والجمعية السعودية للجودة



بريدة11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبة بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ,توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة تابعتي للأمانة العامة لجائزة القصيم للتميز والإبداع الأولى مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والثانية مع الجمعية

ووقع الاتفاقيتين من جانب الجائزة الأمين العام الدكتور تركي المخلفي , ومن جانب مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني نائب الأمين العام للمركز إبراهيم بن زايد العسيري , ومن جانب الجمعية السعودية للجودة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عطالله بن عبدالله الدخيل.

وتهدف الاتفاقيتين إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة فيما يحقق ماتتطلع إليه الجائزة عبر نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي والخاص , ورفع معدل جودة تحصين المجتمع وقائياً ضد التيارات الفكرية المتطرفة والعمل على تنمية الأعتدال ونشر الوسطية ونبذ التطرف وتعزيز مفهوم جودة الحياة.

وبارك سمو أمير منطقة القصيم توقيع الاتفاقيتين , مؤكداً على أهمية تيسير وتذليل التحديات كافة من خلال تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشتركة بين القطاعات والتنسيق في المجالات الخادمة لأبناء الوطن, مؤكداً سموه حرص القيادة ـ أيدها الله ـ على تعزيز التكامل وفتح آفاق التعاون بين القطاعات وأفراد المجتمع من خلال تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات.

وأكد سموه أهمية نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتطوع والتلاحم الوطني وجودة الخدمات والعناية بالمبدعين والمتميزين, مثمناً كافة الجهود المبذولة من قبل الجميع, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

// انتهى //

15:31ت م

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بريدة11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبة بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ,توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة تابعتي للأمانة العامة لجائزة القصيم للتميز والإبداع الأولى مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والثانية مع الجمعية السعودية للجودة , وذلك لتعزيز التعاون والتواصل بينهما ، وتبادل المعلومات والاستشارات وتعزيز ثقافة الجودة وترسيخ قيم ومبادئ الحوار والتطوع والتلاحم الوطني بين أفراد المجتمع , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان.ووقع الاتفاقيتين من جانب الجائزة الأمين العام الدكتور تركي المخلفي , ومن جانب مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني نائب الأمين العام للمركز إبراهيم بن زايد العسيري , ومن جانب الجمعية السعودية للجودة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عطالله بن عبدالله الدخيل.وتهدف الاتفاقيتين إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة فيما يحقق ماتتطلع إليه الجائزة عبر نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي والخاص , ورفع معدل جودة تحصين المجتمع وقائياً ضد التيارات الفكرية المتطرفة والعمل على تنمية الأعتدال ونشر الوسطية ونبذ التطرف وتعزيز مفهوم جودة الحياة.وبارك سمو أمير منطقة القصيم توقيع الاتفاقيتين , مؤكداً على أهمية تيسير وتذليل التحديات كافة من خلال تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشتركة بين القطاعات والتنسيق في المجالات الخادمة لأبناء الوطن, مؤكداً سموه حرص القيادة ـ أيدها الله ـ على تعزيز التكامل وفتح آفاق التعاون بين القطاعات وأفراد المجتمع من خلال تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات.وأكد سموه أهمية نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتطوع والتلاحم الوطني وجودة الخدمات والعناية بالمبدعين والمتميزين, مثمناً كافة الجهود المبذولة من قبل الجميع, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.// انتهى //15:31ت م0119

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