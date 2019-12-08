السعودية اليوم / رئيس " واس " والمديرة العامة لوكالة الأنباء الألبانية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين الوكالتين



الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

وقع معالي رئيس وكالة الأنباء

جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمقر " واس " في الرياض اليوم، المديرة العامة لوكالة الأنباء الألبانية والوفد المرافق لها الذي ضم مديرة الموارد البشرية روميلدا رابولاري ورئيس قسم الأنباء العالمية أريان يورقاتشي، وحضره نائب رئيس واس أحمد بن إبراهيم العوض.

وعقب التوقيع صحب معاليه الضيوف في جولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلعوا خلالها على آلية العمل.

// انتهى //

15:25ت م

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الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسوقع معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبد الله بن فهد الحسين والمديرة العامة لوكالة الأنباء الألبانية أرميلا كراسنيتشي، مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين الوكالتين.جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمقر " واس " في الرياض اليوم، المديرة العامة لوكالة الأنباء الألبانية والوفد المرافق لها الذي ضم مديرة الموارد البشرية روميلدا رابولاري ورئيس قسم الأنباء العالمية أريان يورقاتشي، وحضره نائب رئيس واس أحمد بن إبراهيم العوض.وعقب التوقيع صحب معاليه الضيوف في جولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلعوا خلالها على آلية العمل.// انتهى //15:25ت م0111

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