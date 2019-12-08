السعودية اليوم / مدني عسير يطلق حملة كشف وقائي مكثف لمواقع الإيواء السياحي والمدن الترفيهية



أبهـا 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

دشّن مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف العميد علي بن عـبدالله السـعوي اليوم," حملة السلامة الوقائية لمواقع الإيواء السياحي والمدن الترفيهية والألعاب بالمنطقة ", وذلك استعداداً لقرب إجازة منتصف العام.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد ،أن الحملة ستشمل الكشف على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمواقع الترفيهية ومدن الألعاب بالمنطقة, مشيراً إلى أن الحملة التي تستمر لمدة أسبوعين, تهدف إلى التأكد من توفر وجاهزية وسائل السلامة, وإزالة مسببات الحوادث, والمساهمة في رفع مستوى الوعي الوقائي بتلك المواقع والتي من المتوقع أن ترتفع نسبة الأشغال بها وازدياد عدد الزوار للمنطقة خلال فترة الإجازة.

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15:23ت م

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