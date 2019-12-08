السعودية اليوم / تعليم عسير يستضيف ملتقى وحدات تطوير المدارس



أبهـا 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

استضافت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في وحدة تطوير المدارس " بنين وبنات " ، ملتقى تبادل الخبرات بين وحدات تطوير المدارس على مستوى المملكة ، وذلك على مدى يومين.

وشارك في الملتقى عدد من مديري ومديرات ومشرفي ومشرفات وحدة تطوير المدارس في إدارتي تعليم بيشة ومحايل عسير ، بالإضافة إلى قادة وقائدات ووكلاء و وكيلات المدارس، والمعلمين والمعلمات, بهدف تبادل الخبرات ، واستعراض العمل في مجالات وحدة تطوير عسير والمبادرات التطويرية المقدمة، وأثرها على المدارس المشاركة ببرنامج تطوير المدارس وطرح الأفكار والرؤى من الفريق الزائر، إضافة إلى تبادل الأفكار والتجارب الناجحة واقتراح الحلول لمواجهة التحديات التي تعترض عمل الوحدات، والاطلاع على إصدارات الوحدة والملفات الإدارية و الإشرافية.

وأكد الجميع في نهاية اللقاء على أهمية الزيارات المتبادلة مستقبلاً على أن تسلط الضوء على مجال أو مجالين من مجالات الوحدة حسب الحاجة.

// انتهى //

15:23ت م

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