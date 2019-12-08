شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جديد للريال اليمني أمام العملات الأخرى.. آخر تحديث مسائي لأسعار الصرف والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 سجل الريال اليمني اليوم تراجعا جديدا أمام الدولار والعملات الأجنبية، حيث جاءت أسعار الصرف مساء اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019 كما يلي:

أسعار الشراء ⁦ السعودي : 156.5 ⁦ الدولار : 596 ⁦ الإماراتي : 159 ⁦ العماني : 1525 Advertisements أسعار البيع ⁦ السعودي : 157 ⁦ الدولار : 599 ⁦ الإماراتي : 161 ⁦ العماني : 1545

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