شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : القطاع الخاص شريك في التنمية والان نبدء بالتفاصيل
وكان سموه قد التقى بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، يرافقه النائب الأول السابق للاتحاد الأستاذ عبدالرحمن العطيشان، ورئيس غرفة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم الخالدي.
من جهته عبر رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي الدكتور سامي العبيدي عن خالص الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته الكريمة، وحرصه على تفعيل دور القطاع الخاص في الخطط التنموية التي تشهدها المملكة.
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