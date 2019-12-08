شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: تقدم المملكة في مؤشر التجارة الإلكترونية يعكس مكانتها عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

نوه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس التجارة الإلكترونية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، بتحقيق المملكة صدارة الدول الأكثر تطوراً في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، لتكون ضمن أبرز 10 دول في قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب تقدمها في الترتيب العالمي لتحل في المركز 49 متقدمةً 3 مراكز على المؤشر العام.

وأكد في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن تبوأ المملكة لهذا المركز المتقدم في المؤشر يعكس تنفيذ مبادرات مجلس التجارة الإلكتروني الهادفة لتعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية وحفظ وضمان حقوقهم والمساهمة في إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين وتنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية ومواكبة تطوراتها عالمياً تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.