شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: تقدم المملكة في مؤشر التجارة الإلكترونية يعكس مكانتها عالمياً والان نبدء بالتفاصيل
وأكد في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن تبوأ المملكة لهذا المركز المتقدم في المؤشر يعكس تنفيذ مبادرات مجلس التجارة الإلكتروني الهادفة لتعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية وحفظ وضمان حقوقهم والمساهمة في إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين وتنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية ومواكبة تطوراتها عالمياً تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
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