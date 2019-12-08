شكرا لقرائتكم خبر عن أول فريق نسائي للدفاع المدني بتبوك والان نبدء بالتفاصيل
وقالت رئيسة الفريق مدير الأمن والسلامة بتعليم تبوك فاطمة سليمان البلوي عقب تدشين أعمال الفريق في حفل الإحتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمنطقة يوم الخميس الماضي : إن الفريق تم استحداثه بين المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة وإدارة الأمن والسلامة بتعليم تبوك، وذلك لمساندة فرق الدفاع المدني في الحالات التي تستدعي تواجد العنصر النسائي مثل طؤارى المدارس المعاهد الأماكن العامة ومراكز الإيواء .
وأضافت : يتألف أعضاء الفريق من فتيات بمختلف الأعمار والمؤهلات الدراسيَّة على أن يقوم بحملات في قادم الأيام تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بالأمن والاهتمام بالسلامة بين كافة أفراد المجتمع لاسيما النساء، مشيرة إلى أن دورهن الحقيقي يقتصر على ما يناسب قدرتهن ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية والعادات والتقاليد مثل تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الطفولة والأمومة في مركز الإيواء.
داعيةً الراغبات للالتحاق بالفريق للتسجيل عبر الرابط التالي:
https://www.998.gov.sa/Ar/EServices/Pages/default.aspx
كانت هذه تفاصيل خبر أول فريق نسائي للدفاع المدني بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.