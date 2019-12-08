شكرا لقرائتكم خبر عن «البلديات» تُسهّل اشتراطات 12 نشاطاً في المدارس والمطاعم والترفيه والان نبدء بالتفاصيل

• زيادة عدد أدوار المباني المستخدمة في أنشطة المدارس إلى 3 أدوار

• إلغاء اشتراط مدخل للعزاب وأخر للعوائل في المطاعم والمطابخ

• إلغاء شرط المسافة بين المراكز الرياضية وعدم تحديد مساحات معينة للمراكز الترفيهية ودور السينما

أصدرت وزارة الشئون البلدية والقروية ، تسهيلاً لاشتراطات 12 نشاطاً شملت المدارس والمطاعم والمستشفيات والترفيه.

وشمل تسهيل الاشتراطات البلدية على أنشطة المدارس الأهلية، زيادة عدد أدوار المباني المستخدمة فيهـا إلى ثلاثة أدوار بدلاً من دورين في السابق، وتحديد "متر" مربع لكل طالب، إضافة إلى إلغاء شرط المسافة بينها.

وألغى القرار فيما يخص أنشطة المطاعم والمطابخ اشتراط مدخل للعزاب ومدخل للعوائل، وطول الواجهة، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى "السماح" بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.

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ومن ضمن تسهيل الاشتراطات البلدية لأنشطة مراكز الخدمة في محطات الوقود : تحديد المحطات (فئة أ) خارج المدن، والسمـــاح لـ (فئة ب) داخل المدن وتبدأ بـ "مضختين" بمساحة 500 متر مربع دون أي خدمات إضافية، وفي حال رغب المستثمر إضافة مزيد من الخدمات فيلزم توفير المساحات المحددة.

وبالنسبة للمباني الرياضية تم إلغاء شرط المسافة بين المراكز الرياضية، وعدم تحديد مساحة معينة، وإنما يترك القرار للقدرة الاستيعابية للمكان وقدرات المستثمرين، وحدد القرار للمباني الصحية مساحة 180 متر مربع لكل سرير في المستشفيات، وألّا تقل عن (400 متر) مربع للمجمعات الطبية، وموقفين ونصف للمريض الواحد.

وبالنسبة للمخازن والمستودعات ألا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، وألا يقل ارتفاعها عن ثمانية أمتار بدون تحديد الحد الأعلى، فيما تسمح الاشتراطات المحدثة بعمل المخازن داخل المدن شريطة ألا تتجاوز مساحتها 150 متر مربع.

وطوّر القرار أنشطة اللوحات الاعلانية والدعائية اشتراطات فنية إضافة إلى المكانية، وحدّد أنواعها بـ (٢٩) نوعاً، كما حدّد أبعاد اللوحات والمسافات الآمنة.

كما تم إلغاء شرط المسافة المحددة بين قصور الأفراح والاستراحــات، وحددت فئات لقاعات المناسبات تشمل الفئة أ ومحدد لها 10 أمتار مربعة لكل شخص، والفئة ومحدد لها 8 أمتار مربع لكل شخص، وأن تكون على شارع تجاري واحد على الاقل

وأدرج لأنشطة الترفيه اشتراطات فنية إضافة إلى المكانية، وحددت أن تكون على شوارع تجارية، وكذلك دور السينما، فيما لم تحدد الاشتراطات مساحات معينة للمراكز الترفيهية ودور السينما.