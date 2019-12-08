الحربي: ليس لنا عذر لعدم مواكبة النهضة الاتصالية والمعلوماتية

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

ترأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أولى جلسات الملتقى الخامس للاتصالات وتقنية المعلومات الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الأحد 11-4-1441هـ بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي الذي يشارك فيه كافة مدراء الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف مناطق المملكة بحضور مساعدي مدير الأمن العام ومدراء الإدارات العامة وقادة القوات.

وفي مستهل كلمة رحب مدير الأمن العام بكافة المجتمعين ناقلًا لهم تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وتطلعاته، حفظه الله، على أن تكون مخرجات هذا الملتقى متجانسة مع الدعم والتعزيز الذي يتلقاه الأمن العام من القيادة الرشيدة حفظها الله في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية، حفظه الله، التي تؤكد على أهمية الاستمرار والتوسع في إحلال التقنية وأمن المعلومة خدمة للمستفيدين من أعمال الأمن العام بمختلف المناطق.

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وقال الفريق الحربي إن هذا الملتقى يقام في ظل التطورات المتلاحقة للتقنية المعلوماتية والاتصالية التي تعاظم دورها حديثًا وتوسع الاعتماد عليها بفضل ما وفرته حكومتنا الكريمة من إمكانيات عالية أسهمت في اختصار للوقت والجهد وتقريب المسافات وتسهيل للخدمة التي يطمح متابعات الخليج 365 والمقيم الحصول عليها من إدارات الأمن العام “أمنيًا أو مروريًا أو وإنسانيًا” وليس لنا عذر في عدم مواكبة النهضة الاتصالية والمعلوماتية التي نشهد تناميها كل يوم خاصة أن المملكة جعلتها ضمن الأولويات التطويرية التي تحقق فيها الشيء الكثير.

وكان الملتقى قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لمدير الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالأمن العام اللواء سلمان السلمان استعرض من خلالها أبرز الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمساهم في إنجاح مهام الأمن العام وإداراته المختلفة بكافة مناطق المملكة، كما استعرض أبرز محاور الملتقى الخامس التي منها مراجعة جميع الاحتياجات التقنية التي تحتاجها المرحلة القادمة ومراجعة المهام العلمية والتقنية لإدارات المناطق.

كذلك تم استعراض أبرز المستجدات التقنية التي سيتم تطبيقها في موسم الحج والعمرة هذا العام ومراجعة أبرز الأنظمة التي تم تفعيلها في المناطق التي من شأنها تسهيل الخدمة للمستفيدين من خدمات الأمن العام في جميع مناطق المملكة ومتطلبات التقنية الحديثة في المناطق وخطط تأمينها واحتياجاتها من القوى البشرية والتدريب المتخصص والتدريب على رأس العمل عقب ذلك قُدم فيلم وثائقي عن الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أُبرز من خلاله جملة من الجهود المبذولة ولمحة عن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي ثم دشن مدير الأمن العام المعرض المصاحب للملتقى.