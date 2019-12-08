طريقة إضافة أرباح اكتتاب أرامكو في حساب المواطن

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن طريقة إضافة الدخل الذي قد ينتج عن الاكتتاب في شركة أرامكو للمواطنين الذين حصلوا على أسهم في الطرح الأولي العام الذي انتهى الأسبوع الماضي.

وقالت خدمة المستفيدين ردًّا على مواطن يسأل عن حقيقة وقف الدعم وإسقاط الضمان الاجتماعي عن المساهمين في أرامكو بالقول: لا يؤثر ذلك على تسجيلك في حساب متابعات الخليج 365، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.

وتابعت أنه في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل.

ويترقب المواطنون إيداع الدفعة الخامسة والعشرين من الدعم في حساباتهم يوم العاشر من الشهر الجاري.

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يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يذكر أن شركة أرامكو كانت قد أعلنت أنه تم تحديد سعر سهم الطرح بـ32 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد، حيث تم الاكتتاب على 3 مليار سهم، تم تخصيص ثلثها فقط للمكتتبين الأفراد.

وبلغت قيمة الاكتتاب على أسهم أرامكو ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465% من إجمالي أسهم الطرح.

ومن المقرر أن يتم تداول سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية يوم الأربعاء المقبل.

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