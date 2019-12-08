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التحقيقات تنفي وجود صلة بين الشمراني والجماعات المتطرفة
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
لم يجد المحققون أي صلات واضحة بين محمد سعيد الشمراني، المسؤول عن الهجوم على قاعدة بنساكولا، وأي من الجماعات المتطرفة، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة ومصدر لتطبيق القانون.
وبحسب شبكة CNN، قال المسؤول في الإدارة إن هناك بعض القلق بشأن البيانات والمواد المكتشفة على شبكة الإنترنت، لكن لم يثبت أي منها تورط الشمراني مع الجماعات المتطرفة .
وكانت البحرية الأمريكية قد حددت الطلاب الثلاثة الذين قُتلوا على إثر الهجوم على قاعدة بنساكولا وهم جوشوا كاليب واتسون، 23 عامًا، ألاباما، محمد سامح هيثم، 19 عامًا، فلوريدا، كاميرون سكوت والترز، 21 عامًا، جورجيا.
ويبحث المحققون الذين يجمعون أدلة من إطلاق النار الجماعي، عن إجابات عن الدافع وراء إطلاق النار وتأثيراته، وكان أبرز ما توصلت إليه مجموعة الاستخبارات SITE، هو منشورات عبر حساب التواصل الاجتماعي، تويتر، يُعتقد أنه ينتمي للشمراني . ولم يُعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يقود التحقيق، الهجوم، عملية إرهابية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع، إن أي جماعة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم، ولم يكن لمطلق النار أي علاقات واضحة بأي جماعات متطرفة بل تصرف بشكل فردي .
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