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المرور يكشف حقيقة فرض غرامة الجوال على الركاب
أثناء سير المركبة بلائحة المرور الجديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفى المرور السعودي، حقيقة ما يتم تداوله، بشأن تغريم الراكب عند استخدامه الجوال أثناء سير المركبة بلائحة المرور الجديدة.
وأكدت إدارة المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الغرامة تُفرض على قائد المركبة فقط ولا صحة لفرضها على الراكب بالمقعد المجاور له أو الركاب الآخرين.
وأوضحت إدارة المرور، أن ارتكاب السائق تلك المخالفة يطبق غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 900 ريال ، ويحق للجنة المشكلة من قبل الوزير تطبيق الحد الأعلى للغرامة حال الظروف المشددة التي تحددها اللائحة.
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