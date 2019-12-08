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أمانة #عسير تطلق حملة تبرع بالدم للجنود البواسل
تزامناً مع يوم التطوع العالمي
متابعات الخليج 365 - واس
أطلقت أمانة منطقة عسير أمس، حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل تزامنا مع يوم التطوع العالمي، وذلك بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بعسير.
وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة تأتي ضمن الواجب الوطني الذي يستشعره من قدّموا دماءهم ثمناً لتضحيات المرابطين على ثغور المملكة في حدها الجنوبي، وجنودنا البواسل كافة.
كما وزعت أمانة المنطقة الهدايا على الزوار بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.
يُذكر أن الأمانة أقامت معرضاً للزوار وذلك لاستعراض جهود الأمانة في الأعمال التطوعية واستمرت هذه الحملة لمدة ٣ أيام في أحد الأسواق التجارية بأبها.
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