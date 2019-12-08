- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم صور.. مركبات متهالكة تؤرق الأهالي بمركز ثلوث المنظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. مركبات متهالكة تؤرق الأهالي بمركز ثلوث المنظر
مخاوف من استخدامها في أعمال مخالفة
متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - ثلوث المنظر
شكا أهالي ثلوث المنظر، من انتشار المركبات المتهالكة بالقرب من سوق الثلاثاء بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق.
وأوضح عدد من أهالي المركز أن انتشار هذه المركبات المتهالكة في المركز قد يتسبب في وقوع الجرائم لا قدر الله أو قد يتم استخدامها لترويج وبيع الممنوعات واستخدامها من قبل مجهولي الهوية أو المتخلفين عن العمل.
وطالب الأهالي من الجهات المختصة بضرورة تكثيف جولاتهم على تلك المركبات والعمل على إيجاد الحلول التي تكفل عدم استخدامها فيما يضر سكان المركز.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مركبات متهالكة تؤرق الأهالي بمركز ثلوث المنظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.