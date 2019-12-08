صور.. مركبات متهالكة تؤرق الأهالي بمركز ثلوث المنظر

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - ثلوث المنظر

شكا أهالي ثلوث المنظر، من انتشار المركبات المتهالكة بالقرب من سوق الثلاثاء بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق.

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وأوضح عدد من أهالي المركز أن انتشار هذه المركبات المتهالكة في المركز قد يتسبب في وقوع الجرائم لا قدر الله أو قد يتم استخدامها لترويج وبيع الممنوعات واستخدامها من قبل مجهولي الهوية أو المتخلفين عن العمل.

وطالب الأهالي من الجهات المختصة بضرورة تكثيف جولاتهم على تلك المركبات والعمل على إيجاد الحلول التي تكفل عدم استخدامها فيما يضر سكان المركز.

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