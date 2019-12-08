شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض مع الزياني سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الأحد)، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.