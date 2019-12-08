محمد بن مسعود - الدمام - في الهدا.. ويتضمن إقامة منتجع سكني ترفيهي وقرية ثلجية علمت "الخليج 365" من مصادرها أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وافقت، اليوم، على ترخيص إقامة منتزه النقبة الحمراء بالهدا بمحافظة الطائف، وذلك بالارتفاعات المقدمة لإنجاز المشروع المقدم من القطاع الخاص. ويأتي ذلك من خلال الفرصة الاستثمارية لموقع النقبة الحمرا بإقامة منتجع سكني ترفيهي وقرية ثلجية. Advertisements هيئة تطوير مكة المكرمة منتزه النقبة الحمراء الهدا الطائف هيئة تطوير مكة المكرمة منتزه النقبة الحمراء الهدا الطائف 08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 02:54 PM في الهدا.. ويتضمن إقامة منتجع سكني ترفيهي وقرية ثلجية "تطوير مكة" توافق على مشروع منتزه النقبة الحمراء بالطائف "تطوير مكة" توافق على مشروع منتزه النقبة الحمراء بالطائف علمت "الخليج 365" من مصادرها أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وافقت، اليوم، على ترخيص إقامة منتزه النقبة الحمراء بالهدا بمحافظة الطائف، وذلك بالارتفاعات المقدمة لإنجاز المشروع المقدم من القطاع الخاص. ويأتي ذلك من خلال الفرصة الاستثمارية لموقع النقبة الحمرا بإقامة منتجع سكني ترفيهي وقرية ثلجية. الكلمات المفتاحية ، "تطوير مكة" توافق على مشروع منتزه النقبة الحمراء بالطائف ،

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