، "التدريب التقني والمهني" تنفذ دورات بكلية الاتصالات في الرياض ،

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تواصل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض حاليًا تنفيذ عدد من دورات إدارة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "البرامج المساندة" الموجهة لكافة منسوبي المؤسسة، وشملت هذه الدورات على عدد (6 ) برامج تخصصية هي (هندسة الألياف البصرية، محطات التوليد والطاقات المتجددة، التدقيق الماليوالضريبة المضافة، أمن و حماية الحوسبة السحابية) (الأمن السيبراني) وبلغ عدد المشاركين فيها ( 106) موظفين، كما شملت الدوراتعلى عدد (8) برامج أساسية للمدربين هي (مهارات التوجيه "التدريب الشخصي" Coaching، مهارات الإبداع وإدارة المواهب، تدريب المدربين TO) وبلغ عدد المشاركين فيها (201) مدرب .
كما شملت الدورات عدد (14) برامج عامة هي (التميز المؤسسي وفق معايير الجودة، مهارات التحول الإداري وإدارة التغيير، التحول الرقمي والمستقبل التقني، الإعلام الاجتماعي) وبلغ عدد المشاركين فيها ( 389) موظفًا، ليكون إجمالي من تم تدريبهم على هذه البرامج داخل معامل وقاعات الكلية (696) موظفًا.
وأشار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله لخليفة إلى أن المؤسسة أطلقت مشروع البرامج التطويرية المساندة، بهدف زيادة تأهيل وتطوير الهيئة التدريبية والإدارية لمنسوبيها.
التدريب التقني والمهني كلية الاتصالات الرياض
"التدريب التقني والمهني" تنفذ دورات بكلية الاتصالات في الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-08
تواصل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض حاليًا تنفيذ عدد من دورات إدارة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "البرامج المساندة" الموجهة لكافة منسوبي المؤسسة، وشملت هذه الدورات على عدد (6 ) برامج تخصصية هي (هندسة الألياف البصرية، محطات التوليد والطاقات المتجددة، التدقيق الماليوالضريبة المضافة، أمن و حماية الحوسبة السحابية) (الأمن السيبراني) وبلغ عدد المشاركين فيها ( 106) موظفين، كما شملت الدوراتعلى عدد (8) برامج أساسية للمدربين هي (مهارات التوجيه "التدريب الشخصي" Coaching، مهارات الإبداع وإدارة المواهب، تدريب المدربين TO) وبلغ عدد المشاركين فيها (201) مدرب .
كما شملت الدورات عدد (14) برامج عامة هي (التميز المؤسسي وفق معايير الجودة، مهارات التحول الإداري وإدارة التغيير، التحول الرقمي والمستقبل التقني، الإعلام الاجتماعي) وبلغ عدد المشاركين فيها ( 389) موظفًا، ليكون إجمالي من تم تدريبهم على هذه البرامج داخل معامل وقاعات الكلية (696) موظفًا.
وأشار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله لخليفة إلى أن المؤسسة أطلقت مشروع البرامج التطويرية المساندة، بهدف زيادة تأهيل وتطوير الهيئة التدريبية والإدارية لمنسوبيها.
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
02:35 PM
في 6 برامج متخصصة منها.. هندسة الألياف البصرية ومحطات التوليد
تواصل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض حاليًا تنفيذ عدد من دورات إدارة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "البرامج المساندة" الموجهة لكافة منسوبي المؤسسة، وشملت هذه الدورات على عدد (6 ) برامج تخصصية هي (هندسة الألياف البصرية، محطات التوليد والطاقات المتجددة، التدقيق الماليوالضريبة المضافة، أمن و حماية الحوسبة السحابية) (الأمن السيبراني) وبلغ عدد المشاركين فيها ( 106) موظفين، كما شملت الدوراتعلى عدد (8) برامج أساسية للمدربين هي (مهارات التوجيه "التدريب الشخصي" Coaching، مهارات الإبداع وإدارة المواهب، تدريب المدربين TO) وبلغ عدد المشاركين فيها (201) مدرب .
كما شملت الدورات عدد (14) برامج عامة هي (التميز المؤسسي وفق معايير الجودة، مهارات التحول الإداري وإدارة التغيير، التحول الرقمي والمستقبل التقني، الإعلام الاجتماعي) وبلغ عدد المشاركين فيها ( 389) موظفًا، ليكون إجمالي من تم تدريبهم على هذه البرامج داخل معامل وقاعات الكلية (696) موظفًا.
وأشار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله لخليفة إلى أن المؤسسة أطلقت مشروع البرامج التطويرية المساندة، بهدف زيادة تأهيل وتطوير الهيئة التدريبية والإدارية لمنسوبيها.
، "التدريب التقني والمهني" تنفذ دورات بكلية الاتصالات في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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