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ألغت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عدداً من الاشتراطات البلدية والمعمول بها سابقاً لأنشطة المطاعم والمطابخ، والتي كانت قد اشترطت على أصحاب تلك المنشآت التجارية في الأعوام الماضية ضرورة وجود مدخل للعزاب ومدخل للعائلات، وتحديد المساحات.
وجاء أمر إلغاء الاشتراطات السابقة بتحديد مدخل واحد للمطاعم والمطابخ، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى "السماح" بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.وزارة الشؤون البلدية والقروية الاشتراطات البلدية
إلغاء اشتراط مدخلي "العزاب" و"العائلات" بالمطاعم.. أصبح واحداًمتعب البقمي الخليج 365 2019-12-08
ألغت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عدداً من الاشتراطات البلدية والمعمول بها سابقاً لأنشطة المطاعم والمطابخ، والتي كانت قد اشترطت على أصحاب تلك المنشآت التجارية في الأعوام الماضية ضرورة وجود مدخل للعزاب ومدخل للعائلات، وتحديد المساحات.
وجاء أمر إلغاء الاشتراطات السابقة بتحديد مدخل واحد للمطاعم والمطابخ، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى "السماح" بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
02:22 PM
إضافة لعدم تحديد مساحات خاصة والسماح بالمطابخ في الأدوار العلوية
ألغت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عدداً من الاشتراطات البلدية والمعمول بها سابقاً لأنشطة المطاعم والمطابخ، والتي كانت قد اشترطت على أصحاب تلك المنشآت التجارية في الأعوام الماضية ضرورة وجود مدخل للعزاب ومدخل للعائلات، وتحديد المساحات.
وجاء أمر إلغاء الاشتراطات السابقة بتحديد مدخل واحد للمطاعم والمطابخ، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى "السماح" بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.
، إلغاء اشتراط مدخلي "العزاب" و"العائلات" بالمطاعم.. أصبح واحداً ،
المصدر : الخليج 365
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