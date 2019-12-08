، "محافظ الطائف" يتقدم المصلين على الشهيد "مجرشي" وينقل تعازي القيادة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منسوبي القوات العسكرية والجهات الحكومية بالمحافظة، وجموع المصلين، اليوم بعد صلاة الظهر بجامع العباس، صلاة الميت على الشهيد إبراهيم مجرشي، الذي استشهد بالحد الجنوبي.
ونقل الميموني تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائب أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز لذوي شهيد الواجب؛ سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه؛ مجددين عهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة، وتقديم كل ما يلزم لحفظ أمن الوطن واستقراره.
محافظ الطائف صلاة الميت الشهيد إبراهيم مجرشي
"محافظ الطائف" يتقدم المصلين على الشهيد "مجرشي" وينقل تعازي القيادةمتعب البقمي الخليج 365 2019-12-08
أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منسوبي القوات العسكرية والجهات الحكومية بالمحافظة، وجموع المصلين، اليوم بعد صلاة الظهر بجامع العباس، صلاة الميت على الشهيد إبراهيم مجرشي، الذي استشهد بالحد الجنوبي.
ونقل الميموني تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائب أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز لذوي شهيد الواجب؛ سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه؛ مجددين عهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة، وتقديم كل ما يلزم لحفظ أمن الوطن واستقراره.
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
02:21 PM
استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي.. وذووه: فخورون ونعتز بابننا
أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منسوبي القوات العسكرية والجهات الحكومية بالمحافظة، وجموع المصلين، اليوم بعد صلاة الظهر بجامع العباس، صلاة الميت على الشهيد إبراهيم مجرشي، الذي استشهد بالحد الجنوبي.
ونقل الميموني تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائب أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز لذوي شهيد الواجب؛ سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه؛ مجددين عهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة، وتقديم كل ما يلزم لحفظ أمن الوطن واستقراره.
، "محافظ الطائف" يتقدم المصلين على الشهيد "مجرشي" وينقل تعازي القيادة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "محافظ الطائف" يتقدم المصلين على الشهيد "مجرشي" وينقل تعازي القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.