أسعار الذهب اليوم الأحد 8 -12- 2019 في السعودية Gold prices Saudi Arabia بجميع أعيرته المختلفة

أسعار الذهب اليوم في السعودية نرصدها لكم اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019 عبر موقعنا “أعرف كورة”، حيث سنوضح لكم متابعينا الكرام عبر الأسطر التالية سعر جرام الذهب بيع وشراء بالريال السعودي، كما سنرفق لحضراتكم جدول مفصلاً عن سعر بيع وشراء المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية لجميع الأعيرة المختلفة، وسعر الجنيه الذهب، كما سيكون لنا متابعة مستمرة نوافيكم من خلالها بكل ما يتم من تغييرات على مدار اليوم وفقاً لبورصة الذهب السعودية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

من خلال الجدول التالي سوف نوضح لكم سعر الذهب في السعودية وفقاً لما أعلنت عنه البورصة السعودية للذهب والتي أوضحت أسعار الذهب لجميع أعيرته المختلفة “10،14،18،21،22،24″، كما سيتضمن الجدول سعر أونصة الذهب.

الوحدة أو العيار السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار ٢٤ ١٧٧.٩٣ ريال ٤٧.٤٥ $ عيار ٢٢ ١٦٣.١٠ ريال ٤٣.٤٩$ عيار ٢١ ١٥٥. ٦٩ ريال ٤١.٥٢ $ عيار ١٨ ١٣٣.٤٥ ريال ٣٥.٥٨ $ عيار ١٤ ١٠٣.٧٩ ريال ٢٧.٦٨ $ عيار ١٢ ٨٨.٩٦ ريال ٢٣.٧٢ $ سعر الجنيه الذهب ١.٢٤٦ ريال ٣٣٢.١٤ $ سعر كيلو الذهب ١٧٧.٩٢٧ ريال ٤٧.٤٤٧ $ سعر أوقية الذهب ٥.٥٣٤ ريال ١.٤٧٦ $

سعر الذهب اليوم 8- 12- 2019 في المملكة العربية السعودية

من خلال الجدول أعلاه أوضحنا لكم أسعار بين الذهب اليوم في السعودية بدون إضافة المصنعية أو رسوم الضرائب المقررة على سعر جرام الذهب والتي يتم تحديدها من جانب محال الذهب والتجار وفقاً لكل ضائع.