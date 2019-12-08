أسعار تذاكر كأس العالم لتحدي ببجي شارك وشجع اللاعبين السعوديين

أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق تحدي ببجي لذلك يبحث العديدين عن أسعار تذاكر كأس العالم لتحدي ببجي موبايل لتشجيع اللاعبين المحترفين من السعوديين المشاركين في هذا التحدي، يجمع تحدي ببجي موبايل بين أفضل الفرق العالمية في موسم الرياض خلال ثلاث أيام من التحدي والحماس يواجه فيها 32 فريق من كل العالم التحدي لتحقيق الفوز وربح 300 ألف دولار يعادل مليون ريال سعودي.

أسعار تذاكر كأس العالم لتحدي

يمكن بمنتهى البساطة حجز الحضور لكأس العالم ببجي موبايل من خلال موقع بيع التذاكر ticketmx.com ، وتكون الأسعار كالتالي، التذكرة المميزة 400 ريال، تذكرة البلاتنيوم 250 ريال، التذكرة الذهبية 150 ريال التذكرة الفضية 80 ريال التذكرة العادية 50 ريال، تضمن التذكرة الفي أي بي خدمة صف السيارة والدخول من قاعة كبار الزوار ومقاعد استثنائية، أما البلاتينية مقاعد في مواقع مميزة أو الذهبية مقاعد في المنتصف والفضية والبرونزية مقاعد عامة، وقت الدخول من 12- 13 ديسمبر من الساعة 5 ونصف مساءً، ويوم 14 ديسمبر تُفتح البوابات في تمام الساعة الخامسة.

لا يمكن إلغاء أو استبدال قيمة التذكرة، هذا وقد قامت الصفحة الرسمية لموسم الرياض بالإعلان عن طريقة التسجيل بالمسابقة من خلال الرابط الرسمي لمن يريدون خوض التحدي، حيث يضم التحدي 16 من المنطقة العربية والشرق الأوسط و16 فريق من أمريكا وأوروبا يتنافسون على المكافأة الكبرى مليون ريال سعودي في واجهة الرياض أرض الفعاليات والمعارض المميزة حيث أنها شهدت من قبل عدد من الفعاليات الكبيرة مثل مهرجان الألعاب الإلكترونية الذي حقق نجاحًا منقطع النظير.