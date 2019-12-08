شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بأستراليا تحذر من حرائق كانبرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حذرت سفارة المملكة في أستراليا، اليوم الأحد، من الحرائق المندلعة حول إقليم العاصمة كانبرا، محذرة المواطنين المتواجدين هناك بأخذ الحيطة والحذر.
وقالت السفارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على المواطنين التقيد واتباع تعليمات السلطات المحلية في هذا الشأن، ومتابعة ما يصدر عن ذلك عبر الرابط التالي هنا ».
وأوضحت أنه في حالة الطواريء، يمكن التواصل مع غرفة عمليات طواريء السفارة على أرقام: قسم شؤون السعوديين 1/0262507000، او هاتف الطواريء 0432257277.
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