شكرا لمتابعة خبر عن «البلدية والقروية» تعلن عن إلغاء اشتراط مدخل العزاب والعوائل لـ المطاعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الشؤون البلدية و القروية، عن إلغاء اشتراط مدخل العزاب ومدخل العوائل للمطاعم . كما قامت الوزارة بإلغاء شرط المسافة بين المراكز الرياضية وعدم تحديد مساحة معينة. Advertisements ويترك القرار في هذا الشأن للقدرة الاستيعابية للمكان وقدرات المستثمرين.

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