شكرا لمتابعة خبر عن توجيه من «الوزراء» بإنفاذ التعليمات الخاصة بدراسة أوضاع سوق ‏العمل خلال 60 يوما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم ‏الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيها لكافة الجهات المشرفة على ‏الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإسراع في إنفاذ التعليمات ‏الخاصة بالدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة ‏في القطاع الخاص.‏ وأكد على ضرورة قيام الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة ‏الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ‏بالإسراع في الانتهاء من وضع مؤشرات قياس الأداء ‏والمؤشرات المستهدفة للوصول إلى مستويات الأمان المهني ‏خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.‏ ودعا المجلس وزارة العمل لإحاطة وزارة التعليم والمؤسسة العامة ‏للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالمهن ‏الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني ووضع ‏مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة وفق خطة محددة ‏للوصول إلى مستويات الأمان المهني.

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