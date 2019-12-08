شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق عقبة حزنة في الباحة بسبب تساقط الصخور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة مرور منطقة الباحة عن إغلاق عقبة حزنة بسبب تساقط الصخور على الطريق. وأزالت الجهات ذات العلاقة الصخور المتساقطة نتيجة الأمطار السابقة التي تعرّضت لها المنطقة، ولم تحدث أي إصابات أو تلفيات نتيجة تساقط الصخور في الطريق. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إغلاق عقبة حزنة في الباحة بسبب تساقط الصخور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.