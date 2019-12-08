شكرا لمتابعة خبر عن مبتعثة بأمريكا تفقد حياتها قبل يوم من تسلمها الدكتوراه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فارقت مبتعثة سعودية بالولايات المتحدة، الحياة قبل يوم من موعد تسلمها شهادة الدكتوراه من إحدى جامعات ولاية سان دييغو الأمريكية، وذلك عقب إصابتها بنوبة قلبية.

وجرى نقل جثمان الفقيدة من لوس أنجلوس لدفنها في حفر الباطن؛ فيما شيعت جموع المصلين جثمانها بعد صلاة عصر أمس السبت في جامع الشريع، حيث تم دفنها في مقبرة الشهداء.