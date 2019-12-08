بالصور.. أهالي الداير بني مالك يبادرون بإصلاح الطرق بمجهودهم الشخصي

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الرياض - علي القحطاني - شهد حي الشارة بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة جازن مبادرة فريدة من قبل الأهالي بإصلاح الطرق المتضررة جراء هطول الأمطار . ووثقت مجموعة من الصور المتداولة قيام بعض الأهالي بأعمال التسوية ومعالجة الحفر الناجمة عن تجريف الأمطار لتوسعة الطرق خاصةً في ساعة الذروة مع بداية ونهاية الدوام واليوم الدراسي . وناشد الأهالي بلدية الداير بني مالك بإعادة سفلتة بعض الطرق وتطوير الخدمات مع زيادة الحركة المرورية . Advertisements

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